Ranieri: «L’Atalanta fuori casa è una corazzata, ma occhio a Leao». Le dichiarazioni dell’ex allenatore di Roma e Sampdoria

Claudio Ranieri parla così del prossimo match del Milan contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni all’Eco di Bergamo.

«Sarà una grande sfida, perchè entrambe giocheranno per vincere. La Dea dovrà stare attento a due pedine fondamentali ora per la squadra di Pioli, cioè Leao e Tonali, decisamente in forma. Pronostico? L’Atalanta fuori casa è una corazzata, ha un ruolino di marcia formidabile e poi è in ripresa…»