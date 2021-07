Ranieri: «Due squadre che si equivalgono. Italia forte in un punto»

L’ex allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato della finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra. Le sue dichiarazioni

INGHILTERRA – «Penso che l’Inghilterra proverà a spingere molto perché ci sono così tanti tifosi a Wembley. Ma l’Italia cercherà di giocare uno-due tocchi per superare il pressing. I giocatori italiani sono abituati a giocare in ogni situazione. Per loro sarà molto bello giocare contro tutto lo stadio. Gareth Southgate ha formato una squadra fantastica. L’atmosfera è come quella di una squadra di club. Giocano insieme, si aiutano a vicenda. C’è qualità e spirito inglese. Davanti, con Bukayo Saka, Raheem Sterling, Mason Mount, Harry Kane, Jack Grealish, c’è molta qualità. So che Phil Foden non è il Foden che conosciamo per qualche acciacco, ma è sempre Foden. Dietro ci sono Kalvin Philips e Declan Rice che restano lì a bloccare tutti. Anche la linea di difesa è molto forte. Kyle Walker è molto veloce, e John Stones e Harry Maguire sono forti. È una buona squadra. Southgate ha fatto un bel lavoro».