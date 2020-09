Rangnick: «Ibra? Sempre decisivo ma in contraddizione con i piani»

Rangnick torna a parlare del Milan e lo fa toccando il tasto rinnovo Ibrahimovic, definendolo una contraddizione verso i piani societari

Rangnick torna a parlare del Milan e lo fa toccando il tasto rinnovo Ibrahimovic, definendolo una contraddizione verso i piani societari.

UN PERCORSO INDEFINITO- Rangnick ha parlato del Milan a Financial Times, toccando un tasto importante, probabilmente intenzionalmente, ovvero quello di Ibrahimovic: «Non si tratta di me o del fatto che non mi piaccia Ibrahimovic. Perché non dovrebbe piacermi? A 38 anni è ancora in ottima forma. Può ancora essere decisivo per vincere le partite. Ma la domanda è: quale percorso vuoi percorrere? Cos’è il Milan? Per me, la firma di Ibrahimovic all’epoca era una contraddizione in sé, a causa della strategia che volevano seguire».