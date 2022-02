Ramsey sulla Juventus: «Ora sono felice ai Rangers, è un grande club»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ramsey: «Spero siano mesi di successi, penso che questa sia una grande opportunità per me. Juve? Ora sono felice qui»

Aaron Ramsey ha parlato ai microfoni di Sky Sports sulla sua nuova esperienza. Le parole dell’ex Juventus:

FUTURO – «Non voglio guardare troppo avanti nel futuro. Ora sono qui e sono felice. Penso che questa sia una grande opportunità per me, per ritrovare la forma e godermi il mio calcio. Giocare per una grande squadra come questa sarà bellissimo e spero che siano mesi di grandi successi. Poi quello che succederà succederà, guardo un giorno alla volta e spero di avere ricordi felici qui».