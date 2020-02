Raiola ha parlato anche del futuro di Jack Bonaventura ieri sera a San Siro: ecco le sue parole sul numero 5 rossonero

Ieri in mixed zone a San Siro al termine di Milan-Juventus è stato Raiola Show: il super procuratore ha intrattenuto i giornalisti parlando dei tanti sui assistiti in campo e in panchina questa sera. Oltre a Donnarumma, De Ligt, Romagnoli e Ibra però in questo caso l’agente si è soffermato in particolare sul futuro di Jack Bonaventua mai così in discussione:

«Bonaventura deve digerire il fatto di non giocare, per un giocatore di qualità come lui è troppo poco. Io non credo che si possa discutere la qualità di Jack».