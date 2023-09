Rafa Mir Milan: spunta l’alternativa a Daka, i rossoneri spingono per lo spagnolo in queste ultime ore di mercato

Come riferito da Gianluca Di Marzio, per l’arrivo di Daka al Milan ci sono dei problemi legati al tempo. Trattandosi infatti di un giocatore extracomunitario infatti, ci sono delle difficoltà con le tempistiche per la documentazione.

I rossoneri quindi si sono mossi per una soluzione. Così la società sta chiudendo per Rafa Mir del Siviglia.