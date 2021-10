Krunic a DAZN: «Come gruppo siamo la squadra più forte del campionato»

Rade Krunic ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato post partita di Roma Milan: le sue dichiarazioni

Rade Krunic, centrocampista dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma-Milan.

SULLA GARA: «Abbiamo fatto una grande partita, poi l’espulsione di Theo ci ha complicato le cose ma abbiamo saputo soffrire».

SUL GRUPPO: «Ci aiutiamo uno con l’altro, ci vogliamo bene reciprocamente, chi gioca meno quando entra da il massimo come me o come Castillejo. Siamo tutti importanti, abbiamo un grande gruppo nella lotta allo scudetto».

SULLO SCUDETTO E SULLA FORZA DELLA SQUADRA: «Non so se siamo la squadra più forte del campionato come qualità ma come gruppo assolutamente si. La parola scudetto non è più tabù».