Rabiot a Sky: «Avevamo bisogno di una giocata. Nello spogliatoio ci siamo parlati»

Adrien Rabiot nel post partita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

NELLO SPOGLIATOIO – «Siamo entrati male nella partita, poi la seconda parte del primo tempo abbiamo fatto molto bene, nello spogliatoio ci siamo detti di fare meglio e iniziare a fare gol, di essere più cattivi. Si è visto subito il cambiamento, si è sentito l’ingresso di Pulisic».

PUO’ CAMBIARE UNA STAGIONE – «Queste partite possono cambiare una stagione, non è scontato essere sotto 2-0 e vincere 2-3, non è stato facile».

IL GOL DI RABIOT – «Avevamo bisogno di una giocata che cambiasse la partita, benissimo lo spirito e la mentalità che abbiamo visto questo sera».