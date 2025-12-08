 Rabiot a Sky: «Avevamo bisogno di una giocata»
Connect with us

HANNO DETTO

Rabiot a Sky: «Avevamo bisogno di una giocata. Nello spogliatoio ci siamo parlati»

HANNO DETTO

Pulisic a Sky: «Due giorni fa ero morto a letto. Voglio trovare più il ritmo»

HANNO DETTO

Saelemaekers dolorante, intervento da rosso? Sentite Marelli sull'episodio

HANNO DETTO News

Gol Zapata, proteste del Milan per fallo su Nkunku: Marelli dice la sua sulla decisione di Chiffi

HANNO DETTO

Rigore Torino, punito il tocco di mano di Tomori: Marelli fa chiarezza sull'episodio

HANNO DETTO

Rabiot a Sky: «Avevamo bisogno di una giocata. Nello spogliatoio ci siamo parlati»

Milan news 24

Published

2 secondi ago

on

By

Rabiot

Rabiot al termine di Torino Milan, gara vinta in rimonta 2-3 dai rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Adrien Rabiot nel post partita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

NELLO SPOGLIATOIO«Siamo entrati male nella partita, poi la seconda parte del primo tempo abbiamo fatto molto bene, nello spogliatoio ci siamo detti di fare meglio e iniziare a fare gol, di essere più cattivi. Si è visto subito il cambiamento, si è sentito l’ingresso di Pulisic».

PUO’ CAMBIARE UNA STAGIONE«Queste partite possono cambiare una stagione, non è scontato essere sotto 2-0 e vincere 2-3, non è stato facile».

IL GOL DI RABIOT«Avevamo bisogno di una giocata che cambiasse la partita, benissimo lo spirito e la mentalità che abbiamo visto questo sera».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.