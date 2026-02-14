News
Rabiot squalificato: chi al suo posto contro il Como? Allegri ha tre opzioni in mente. Ecco quali
Rabiot sarà squalificato contro il Como dopo l’espulsione rimediata ieri sera contro il Pisa: tre le opzioni per sostituirlo
La vittoria di Pisa ha lasciato in dote tre punti d’oro, ma anche un’assenza pesante in vista del recupero contro il Como. Adrien Rabiot, pilastro della mediana rossonera, è stato espulso dal direttore di gara Michael Fabbri per doppia ammonizione. Un cartellino rosso che costringerà Massimiliano Allegri a ridisegnare il centrocampo per la sfida di San Siro.
Rabiot: Il caso diffida e le scelte tattiche di Allegri
Secondo l’analisi di Calciomercato.com, la gestione di Rabiot sarà delicata anche dopo il turno di stop:
- Il Paradosso della Diffida: Rabiot era già diffidato prima della sfida con il Pisa. L’espulsione per doppio giallo comporta una giornata di squalifica, ma c’è un dettaglio normativo importante: una volta scontato lo stop contro il Como, il francese tornerà a disposizione di Allegri, ma rimarrà in diffida. Al prossimo giallo, scatterà dunque una nuova squalifica automatica.
- Opzione Samuele Ricci: È la soluzione più logica e probabile. Entrato divinamente a Pisa, dove ha servito l’assist decisivo per il gol di Modric, l’azzurro ha dimostrato di avere la qualità e il ritmo necessari per non far rimpiangere il “Duca” transalpino.
- Arretramento di Loftus-Cheek: Con il recupero a pieno regime di Leão e Pulisic in attacco, Allegri potrebbe decidere di riportare l’inglese nel suo ruolo naturale di mezzala. Si perderebbe qualcosa in equilibrio difensivo, ma il Milan guadagnerebbe in fisicità e inserimenti nell’area avversaria.
- La Carta Jashari: Sebbene sia considerato il vice-Modric in cabina di regia, non è escluso che Ardon Jashari possa agire da interno al fianco del croato, garantendo protezione e fosforo alla manovra rossonera.
La strategia di Allegri
Contro il Como, Allegri dovrà bilanciare la necessità di fare turnover con l’obbligo di non sottovalutare l’avversario. La sensazione è che il tecnico livornese voglia premiare il momento d’oro di Ricci, lasciando Loftus-Cheek pronto a subentrare o a scalare in avanti a partita in corso.
