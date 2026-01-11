News
Rabiot, sospiro di sollievo e rischio scongiurato: il francese disponibile contro la Fiorentina! Ultime
Rabiot, il centrocampista del Milan ha smaltito la botta rimediata alla caviglia e sarà regolarmente a disposizione per la Fiorentina
Ottime notizie dell’ultimo minuto per Massimiliano Allegri. Come riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, la botta al piede rimediata da Adrien Rabiot nel convulso finale contro il Genoa fa meno male del previsto.
Rabiot arruolato per il Franchi
Dopo i dubbi delle scorse ore che vedevano il francese a rischio forfait, il centrocampista transalpino ha dato segnali positivi durante i test di questa mattina:
- Disponibilità confermata: Salvo clamorosi dietrofront prima del fischio d’inizio (ore 15:00), Rabiot sarà regolarmente in campo.
- Uomo chiave: La sua presenza è fondamentale per Allegri, specialmente in una giornata dove Luka Modrić partirà inizialmente dalla panchina. Rabiot dovrà garantire quella fisicità e quegli inserimenti necessari per supportare il tandem Pulisic-Füllkrug.
- Emergenza evitata: Senza di lui, Allegri avrebbe dovuto schierare un centrocampo d’emergenza con Ricci e Jashari insieme dal primo minuto; invece, potrà contare sull’esperienza del “Duca” francese.
La mediana prende forma
Con il recupero di Rabiot, il centrocampo rossonero per la sfida alla Fiorentina dovrebbe vedere Ardon Jashari (favorito su Ricci) in cabina di regia e Youssouf Fofana a completare il reparto, con l’obiettivo di non perdere terreno dall’Inter capolista.