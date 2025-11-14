Rabiot, che gesto per il Milan: la rinuncia del francese. Punta sui premi!

Rabiot nel suo passaggio dal Marsiglia al Milan ha effettuato alcune rinunce economiche! Il centrocampista punta sui premi

L’approdo di Adrien Rabiot al Milan non è stato dettato unicamente da fattori economici, ma da una chiara volontà di sposare un progetto ambizioso. Le indiscrezioni relative al suo accordo con il club meneghino rivelano, infatti, che il giocatore ha fatto una scelta significativa dal punto di vista finanziario. Pur potendo ambire a ingaggi più consistenti altrove, il francese ha deciso di rinunciare a parte del suo potenziale guadagno per vestire la maglia rossonera.

L’Ambizione Prima dello Stipendio: Il Sacrificio da Marsiglia

I dettagli emersi sulle trattative evidenziano che Rabiot percepiva un salario superiore durante la sua permanenza al Marsiglia, il club francese della Costa Azzurra che mirava a trattenerlo. Nel passaggio al Diavolo, l’esperto centrocampista ha accettato una cifra base più contenuta rispetto alle sue precedenti richieste.

Questo sacrificio economico è un segnale forte della sua motivazione: l’obiettivo primario non è la mera retribuzione, ma la conquista di trofei prestigiosi. La negoziazione si è così spostata dalla rigidità di un ingaggio fisso elevato alla prospettiva di premi legati al successo sportivo, trasformando il suo stipendio in un vero e proprio incentivo alle vittorie.

Premi a Obiettivo: La Struttura del Contratto

La chiave di volta dell’accordo tra Rabiot e il Milan risiede proprio nella struttura dei bonus legati alla vittoria dei trofei. Il contratto è stato sapientemente calibrato per premiare in modo diretto e consistente il raggiungimento degli obiettivi più elevati, riflettendo la fame di successi del club milanese.

Nello specifico, i premi per la vittoria di competizioni minori come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia sono stati fissati su un livello più basso, pur garantendo un riconoscimento per i successi nazionali. Al contrario, il bonus previsto in caso di conquista dello Scudetto è risultato essere significativamente più alto. Questo schema contrattuale lega indissolubilmente la remunerazione del centrocampista all’effettivo trionfo della squadra di Via Aldo Rossi nel massimo campionato, sottolineando come l’ambizione di Rabiot si allinei perfettamente con le priorità del Milan.