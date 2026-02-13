Rabiot da trasferta, che numeri lontano da San Siro: il francese fa la differenza nel Milan! Nessuno come lui nel suo ruolo

Rabiot può trascinare ancora una volta il Milan lontano dallo Stadio San Siro, i suoi numeri in trasferta sono incredibili

Il campionato di Serie A sta mettendo in luce diversi protagonisti, ma c’è un nome che, più di altri, sta riscrivendo le gerarchie del centrocampo moderno in termini di incisività offensiva: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, colonna portante del reparto mediano e noto per la sua falcata elegante abbinata a una fisicità imponente, sta vivendo una stagione da assoluto trascinatore, specialmente quando le partite si giocano lontano dalle mura amiche.

Numeri da top player

Le statistiche parlano chiaro: fino a questo punto del torneo, l’ex giocatore di Paris Saint-Germain e Juventus ha preso parte attiva a otto reti complessive, frutto di un equilibrio perfetto tra finalizzazione e rifinitura (quattro gol e quattro assist). Ma il dato che balza agli occhi dei tecnici e degli analisti è la distribuzione di questi centri: ben sette dei suoi otto contributi totali sono arrivati in trasferta.

Questo rendimento lo colloca su un piedistallo solitario in Serie A. Attualmente, infatti, nessun altro centrocampista nel torneo in corso è stato coinvolto in così tante marcature fuori casa. Un dato che sottolinea non solo le doti tecniche del classe ’95, ma anche una spiccata personalità nel saper interpretare le gare più ostiche, dove il fattore campo rema contro.

Un tuttocampista moderno

Sotto la guida tecnica del suo allenatore, Rabiot ha saputo evolversi in un vero e proprio “tuttocampista”. La sua capacità di inserimento senza palla, favorita da un tempismo eccellente, lo rende una minaccia costante per le difese avversarie. Non è un caso che molti dei suoi gol arrivino da rimorchio o su palle inattive, dove la sua altezza e il suo senso della posizione fanno spesso la differenza.

Oltre ai gol, la sua maturità si riflette nella capacità di servire i compagni: i quattro assist stagionali dimostrano una visione di gioco che si è affinata nel tempo, rendendolo l’ingranaggio fondamentale per la manovra della sua squadra.

Verso il finale di stagione

Con una Serie A che entra nel vivo e la corsa per gli obiettivi europei che si fa serrata, il rendimento di Adrien Rabiot rappresenta una garanzia assoluta. Se il trend lontano da casa dovesse continuare su questi binari, il francese potrebbe non solo battere i suoi record personali, ma trascinare i suoi compagni verso traguardi ambiziosi, confermandosi come uno dei centrocampisti più completi e decisivi del panorama calcistico internazionale.