Rabiot, l’elogio a Leao: la rivelazione sul portoghese non passa inosservata. Le dichiarazioni

Rabiot, il centrocampista del Milan ha elogiato il nuovo atteggiamento di Rafael Leao: il retroscena sul portoghese

Dal momento del suo approdo a Milanello proprio sul gong del mercato estivo, Adrien Rabiot ha saputo trasformare radicalmente il volto del Milan, iniettando nel motore rossonero dosi massicce di esperienza e qualità tecnica. A volere fortemente il suo innesto è stato Massimiliano Allegri, allenatore che ne conosceva perfettamente il valore dai tempi della Vecchia Signora e che era consapevole di quanto il francese potesse rivelarsi determinante per la causa del Diavolo. Intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha voluto sottolineare non solo i meriti del tecnico, ma anche l’atteggiamento di un compagno illustre come Rafael Leao.

ELOGIO A LEAO – «Leao in allenamento si impegna molto e oggi per esempio ha fatto alcune scivolate in fase difensiva per recuperare il pallone: è bello vedere un talento come lui che si sacrifica per la squadra. Rispetto a quando ero alla Juve, è migliorato tanto».

L’INTERVISTA DI RABIOT