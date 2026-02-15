News
Rabiot, il gol annullato a Pisa desta dubbi: perplessità a Milanello, ecco perchè
Rabiot, a Milanello ci sono molti dubbi sull’annullamento della rete al francese nel secondo tempo di Pisa: il motivo
Nonostante la vittoria firmata da Luka Modric abbia spento l’incendio, il post-partita di Pisa-Milan continua a trascinarsi dietro una scia di discussioni arbitrali. Al centro della contesa c’è l’episodio che ha portato all’annullamento del gol di Adrien Rabiot, che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match ben prima del finale concitato.
Rabiot: il dubbio di Milanello sul gol annullato al francese
Secondo quanto riportato da Marco Ramazzotti su Gazzetta.it, il clima all’interno del centro sportivo rossonero è tutt’altro che sereno riguardo alla decisione della sala VAR:
- L’Episodio Incriminato: La rete del francese è stata cancellata per un presunto tocco di mano di Niclas Füllkrug nell’azione precedente. Tuttavia, le immagini mostrate durante la diretta e analizzate successivamente non sembrerebbero chiarire in modo inequivocabile l’infrazione del centravanti tedesco.
- Dubbi e Perplessità: A Milanello regna lo scetticismo. Molti componenti dello staff tecnico e della dirigenza ritengono che non vi fosse l’evidenza del tocco necessaria per ribaltare la decisione di campo. Il braccio di Füllkrug appariva vicino al corpo e il contatto con il pallone sembrava quanto meno dubbio, lasciando l’amaro in bocca per una decisione considerata troppo severa.
- Il Peso del Var: In una stagione dove ogni punto è vitale per inseguire l’Inter, episodi del genere alimentano il dibattito sulla soggettività delle chiamate tecnologiche, specialmente quando mancano frame risolutori.
La reazione di Allegri
Il tecnico, pur mantenendo il suo proverbiale aplomb nelle interviste post-gara, non ha nascosto una punta di fastidio per l’annullamento di un gol che avrebbe premiato la manovra della squadra. La speranza in casa Milan è che questi episodi non finiscano per pesare nel computo finale di una rincorsa scudetto sempre più serrata.
