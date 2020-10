Quotidiano Sportivo: «Turnover a chi? Pioli lo fa ma Ibra gioca lo stesso»

Quotidiano Sportivo: Stefano Pioli opta per il turnover contro lo Sparta Praga, ma Zlatan Ibrahimovic giocherà titolare

«Turnover a chi?» – scrive in prima pagina l’edizione del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina. Stefano Pioli manda in campo alcuni giocatori non titolari in Serie A, come Dalot e Krunic.

Zlatan Ibrahimovic, però, sarà titolare. Spetterà al gigante svedese guidare la squadra rossonera verso la vittoria. Dietro all’ex Manchester Utd agirà Brahim Diaz, pronto a dimostrare ancor più le sue potenzialità. Il Milan deve cercare di riscattare in qualche modo il numero 21 rossonero…