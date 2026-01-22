News
Quarta maglia Milan, prime indiscrezioni sul nuovo kit rossonero! Collaborazione tra Puma e Slam Jam – FOTO
Quarta maglia Milan, anticipazioni esclusive di Footy Headlines sul nuovo kit rossonero per questa stagione
Il brand Milan continua a espandersi oltre i confini del rettangolo verde, fondendo la passione sportiva con le sottoculture urbane più influenti. Secondo le anticipazioni esclusive di Footy Headlines, il club rossonero si appresta a lanciare il suo quarto kit per la stagione 2025/26 all’inizio di febbraio, nato da una prestigiosa collaborazione tra PUMA e Slam Jam.
Fondata a Ferrara nel 1989 da Luca Benini ma con il cuore pulsante a Milano, Slam Jam è un punto di riferimento globale per lo streetwear. Questa partnership promette di trasformare la maglia da calcio in un vero oggetto di culto per i collezionisti e gli amanti della moda urbana.
I dettagli della collaborazione: Calcio e Cultura
Il lancio di questo kit rappresenta un momento chiave nella strategia di marketing globale di RedBird e Gerry Cardinale:
Secondo @Footy_Headlines questo l'aspetto della quarta maglia di questa stagione il cui lancio è previsto a inizio febbraio #Milan pic.twitter.com/wyNTKECAp3
— Francesco Nasato (@FraNasato) January 22, 2026
- Estetica Urban: Anche se il design definitivo resta sotto stretto riserbo, gli spoiler suggeriscono un kit che rompe gli schemi classici, integrando elementi grafici tipici della scena underground milanese.
- Lancio a Febbraio: La maglia dovrebbe fare il suo debutto ufficiale sul campo in una delle sfide casalinghe del prossimo mese (magari contro l’Empoli o il Torino), accompagnata da una capsule collection completa di abbigliamento lifestyle.
- Slam Jam come pioniere: La scelta di questo partner non è casuale: Slam Jam è l’istituzione che ha portato lo streetwear in Italia. Collaborare con loro significa per il Milan consolidare il legame con la città di Milano come capitale mondiale dello stile.
Una maglia per la storia
Dopo i successi delle passate edizioni con Pleasures o Koché, il Milan punta a superare i record di vendita. Con l’ingresso di figure come Massimo Calvelli, esperto di marketing internazionale, queste operazioni diventeranno sempre più frequenti per aumentare i ricavi commerciali e finanziare i grandi colpi del 2026.