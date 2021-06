Quante partite può giocare Ibrahimovic? Il Milan si interroga

Zlatan Ibrahimovic nell’ultima stagione è stato spesso assente per infortunio. Le sue condizioni andranno presto valutate

Zlatan Ibrahimovic nell’ultima stagione è stato spesso assente per infortunio. Le sue condizioni andranno presto valutate in vista della prossima annata. I rossoneri sono in fase di valutazione per capire quale attaccante acquistare sul mercato.

Inizialmente si pensava ad un vice Ibra, come ad esempio Giroud. Tuttavia, negli ultimi giorni si punta anche ad un terzo attaccante oppure ad un profilo di livello che possa giocare titolare per gran parte della stagione.