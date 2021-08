Quagliarella avvisa il Milan: gol spettacolare in Coppa Italia

Quagliarella scalda i motori in vista della gara contro il Milan di Serie A. Il blucerchiato ha realizzato un gran gol in Coppa Italia

Fabio Quagliarella manda un segnale al Milan. L’attaccante della Sampdoria, prossimo avversario della squadra di Pioli in Serie A, ha realizzato un grandissimo gol per il momentaneo pareggio dei blucerchiati contro l’Alessandria in Coppa Italia.

Il 38enne ha girato con il tacco un cross arrivato dalla fascia sinistra, non lasciando scampo alla difesa piemontese. Contro i rossoneri per lui sono 3 gol nei 30 precedenti in carriera.