Qatar 2022, ancora panchina per Leao? Il giocatore rossonero potrebbe lasciare il posto a Felix, come riportato dal Corriere dello Sport

Ancora panchina per Rafael Leao nel Portogallo. Il Corriere dello Sport, nel quotidiano odierno, abbozza una possibile formazione che scenderà in campo contro la Svizzera agli ottavi di finale, dove non è presente il giocatore del Milan.

Il giornale sportivo, infatti, scrive che partirà Felix titolare, mentre Leao rimarrà, all’inizio, spettatore del match di ottavi di Qatar 2022.