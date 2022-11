Qatar 2022, il sindaco di Firenze: «Edizione disumana»

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato dell’organizzazione del Mondiale in Qatar: le sue dichiarazioni

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha commentato sul proprio profilo Facebook l’organizzazione del Mondiale in Qatar:

«Più di 6.500 lavoratori migranti sono morti da quando il Qatar è stato scelto per ospitare i Mondiali di calcio. Uomini fulminati perché gli impianti elettrici negli alloggi erano difettosi, suicidati per la disperazione, caduti da impalcature traballanti e prive di sicurezza. Ultimare i lavori in tempo è stata l’unica priorità: costi quel che costi. Uno sfruttamento disumano per il vantaggio economico di pochi. Mi chiedo: come può chiamarsi festa questo bagno di sangue così evidente? Come si può far finta di niente? Questi Mondiali sono disumani e rappresentano l’antitesi del calcio. La partita di calcio deve iniziare ma quella dei diritti è già stata persa».