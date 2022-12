Massimo Brambati ha espresso il proprio pronostico sulla finale dei Mondiali 2022 in Qatar: le sue dichiarazioni

A TMW Radio Massimo Brambati ha parlato così della possibile finale di Qatar 2022:

«Finale del Mondiale? Una dico Francia, l’altra dipende non lo so. Argentina e Croazia sono brutte da vedere ma sanno giocare nel modo giusto per mettere in difficoltà l’avversario. Però punto su Francia-Croazia».