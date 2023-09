Pulisic gioca soltanto un tempo con gli USA: il milanista sostituito all’intervallo nell’amichevole contro Oman

Buone notizie per Pioli in vista del derby di Milano in programma sabato a San Siro. Christian Pulisic è partito da titolare e ha disputato solo un tempo nell’amichevole che i suoi Stati Uniti hanno disputato con Oman.

Nessun problema fisico per il calciatore del Milan, che ha lasciato spazio a qualche rotazione come è normale che sia in test di questo tipo.