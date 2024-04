Pulisic Milan, tira già aria di rinnovo: il PIANO del club e i DETTAGLI del nuovo accordo

Pulisic Milan, tira già aria di rinnovo: il PIANO del club rossonero e i DETTAGLI del possibile nuovo accordo

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Christian Pulisic: arrivato in estate dal Chelsea, l’esterno americano sta vivendo senza dubbio la sua migliore stagione in carriera.

Tra campionato e coppa sono arrivati ben 13 centri. Numeri importanti che stanno spingendo il Milan ad esercitare l’opzione per il prolungamento del contratto. Il club rossonero, infatti, si era riservato la possibilità di estendere il rapporto con lo statunitense fino al 2028 quando quest’ultimo in estate si era legato al Diavolo.