Pulisic Milan: in estate fondamentale questo gesto per l’arrivo in rossonero, il RETROSCENA

Il padre di Pulisic, intervenuto a Soccer Unplugged ha svelato un retroscena che ha portato il figlio a vestire la maglia del Milan

Le parole del padre di Pulisic, Mark, intervenuto a Soccer Unplugged. Ha svelato un retroscena che ha portato il figlio a vestire la maglia del Milan l’estate scorsa:

ARRIVO AL MILAN – «Christian ama il Milan e vuole restare. In estate è stata fondamentale una chiamata con Pioli: è andata molto bene, Chris ha capito quale fosse il progetto su di lui e ha detto sì»

STAGIONE MIGLIORE DI SEMPRE – «Se questa è la sua stagione migliore di sempre? Credo ci sia una percezione sbagliata: per me non è vero che Christian al Chelsea abbia deluso. Semplicemente, non giocava regolarmente. E poi vi dico, per me sta arrivando ora al suo picco: ha 25 anni, lavora duro per sviluppare il suo gioco ed è rispettato dai compagni»

FUTURO – «Se il Milan può diventare la squadra della vita? Il calcio cambia in fretta e da tempo abbiamo capito che questo è un business: si può pensare solo short term, a breve termine»