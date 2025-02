Pulisic Milan, lo statunitense spegne ogni tipo di polemica: il suo messaggio fa il giro del web. Le ultimissime sui rossoneri

Pulisic, tramite un comunicato sulla pagina ufficiale del Milan, ha spento ogni tipo di polemica che lo vedeva coinvolto con Conceicao.

LE PAROLE PULISIC – «Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi».