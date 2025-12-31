Pulisic Milan, Biasin lo elogia e non capisce una cosa. Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento d’oro del Milan continua a far discutere gli addetti ai lavori, specialmente per quanto riguarda l’impatto dei suoi singoli sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del club rossonero celebre per la sua capacità di esaltare la concretezza dei suoi campioni. Nel suo consueto editoriale per TMW (TuttoMercatoWeb), il noto giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato lo stato attuale del calcio italiano, prendendo le difese della stella polare dell’attacco del Diavolo: Christian Pulisic.

La difesa di Christian Pulisic: un fuoriclasse senza maschere

Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense dotato di una tecnica sopraffina e di un senso del gol fuori dal comune, è stato spesso al centro di critiche poco generose. Biasin non ha usato giri di parole per smontare i pregiudizi che circondano il numero 11 dei rossoneri. Secondo il giornalista, l’americano viene troppo spesso trattato come un “mezzo miracolato”, ignorando il fatto che sia uno dei calciatori più determinanti dell’intera Serie A.

“Balle”, scrive Biasin, sottolineando come il limite di Pulisic agli occhi dei critici sia paradossalmente un pregio: il non voler essere un personaggio a tutti i costi. In un’era dominata dai social, la professionalità silenziosa dell’attaccante rossonero sembra passare in secondo piano rispetto alle prestazioni sul campo, che restano però di altissimo livello. Massimiliano Allegri lo considera un punto fermo del suo scacchiere, apprezzando proprio quella capacità di essere decisivo senza clamore.

Il calcio italiano tra tensioni e strategia: il ruolo di Tare

L’analisi di Biasin si sposta poi sul clima teso tra i grandi allenatori del campionato. Il giornalista cita i continui “punzecchiamenti” tra colleghi illustri come Conte, Chivu e lo stesso Allegri. Queste dinamiche, secondo la firma di TMW, non sono volgarità ma parte integrante di un gioco psicologico volto a spostare gli equilibri in una lotta al vertice punto a punto.

In questo contesto di forti tensioni, brilla il lavoro dietro le quinte di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua fermezza gestionale e per la capacità di proteggere l’ambiente dalle pressioni esterne. Il DS rossonero sta costruendo un fortino attorno alla squadra, garantendo a Massimiliano Allegri la serenità necessaria per gestire il gruppo. La scelta di puntare sulla conferma e sulla valorizzazione di elementi come Pulisic è figlia della visione lungimirante di Tare, che vede nei rossoneri una squadra pronta a tornare stabilmente ai vertici.

Conclusioni: il futuro del Diavolo

Il Milan si gode dunque il suo gioiello americano, consapevole di avere in casa un calciatore che, pur non cercando la ribalta mediatica, sposta gli equilibri ogni domenica. Grazie alla gestione di Allegri e alla solidità garantita da Igli Tare, i rossoneri guardano al futuro con ottimismo, pronti a smentire chiunque dubiti della qualità della rosa del Diavolo.