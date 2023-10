Pulisic segna, il padre festeggia: la reazione del giocatore all’esultanza – VIDEO

Pulisic segna sotto gli occhi del padre: la reazione del giocatore all’esultanza, contenuta, del genitore in tribuna a San Siro

È stata una serata speciale quella di Milan Lazio per Christian Pulisic: un gol sotto gli occhi del padre. Presente in tribuna ad assistere al match, ha esultato, seppure in modo contenuto.

Christian Pulisic watching his father Mark’s reaction to his goal against Lazio.



Who’s cutting onions? 🥲❤️



Al giocatore statunitense è stato fatto vedere la reazione del padre alla rete firmata dal figlio.