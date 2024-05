Pulisic, STILETTATA a Pioli?: «Contro Roma e Inter ci è mancata QUESTA cosa, sbagliato attaccare sempre»

Christian Pulisic, esterno del Milan, è tornato a parlare delle due gara contro la Roma in Europa League e del derby con l’Inter

Nel corso dell’intervista a Il Giornale, Christian Pulisic, esterno del Milan, ha dichiarato:

ROMA E DERBY – «I tifosi ci hanno spinto e aiutato per tutta la stagione, col rumore e con l’entusiasmo, con il tutto esaurito: per questo motivo ho rispetto del loro stato d’animo attuale. L’eliminazione dall’Europa League e il ko nel derby? Posso pensare che abbiamo affrontato queste partite senza la giusta organizzazione, non sempre abbiamo difeso in modo giusto, forse la strategia non è stata perfetta, siamo diventati vulnerabili lasciando esposta la fase difensiva per la voglia di attaccare sempre».

