Pulisic a Milan Tv: «Mi piace fare gol, non voglio fermarmi qui». Le parole del marcatore di Genoa Milan dopo la vittoria

Le parole di Christian Pulisic a Milan Tv post Genoa Milan:

LE PAROLE – «Surreale vedere Olivier in porta, ma è stato incredibile e siamo tutti felici. Abbiamo giocato contro una squadra difensiva, non è stato facile. Mi piace fare gol e aiutare la squadra a vincere, è una delle mie migliori partenze in ambito di gol segnati, non voglio fermarmi qui»