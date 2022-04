PSG, operazione Mbappé: l’entourage vola in Qatar per il rinnovo

Il PSG le proverà tutte per trattenere ancora a lungo Kylian Mbappé. L’entourage dell’attaccante pronto a trattare il rinnovo

Come riferito da L’Equipe, il PSG non ha alcuna intenzione di privarsi tanto facilmente di Kylian Mbappé.

L’entourage del giocatore è stato quindi invitato in quel di Doha per trattare direttamente con i massimi esponenti del club parigino, intenzionati a proporre una nuova, ennesima offerta per rinnovare quel contratto che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.