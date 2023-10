PSG Milan, prestazione da dimenticare per Reijnders: ecco le pagelle molto negative sul rossonero nella notte di Champions

Nella sconfitta di Champions League contro il PSG anche il centrocampista del Milan Reijnders ha deluso.

I quotidiani nazionali hanno valutato la sua prestazione gravemente insufficiente: per Gazzetta, Corriere della Sera e Tuttosport il voto è 4,5. Un 5,5 invece per il Corriere dello Sport. Questo il commento della Gazzetta dello Sport: «I mezzi falli in Champions non funzionano. Non spende il giallo su Zaire-Emery e il PSG fa 1-0. Da lì in poi, prova pochino, combina meno».