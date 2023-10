PSG Milan: al Parco dei Principi ci sarà anche Cardinale. Il proprietario del Milan starà vicino alla squadra nella trasferta parigina

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 , il patron del Milan Gerry Cardinale sarà presente al Parco dei Principi per assistere al match di Champions League tra PSG e Milan.

Sarà quindi vicino alla squadra in questa difficile trasferta, mentre non sarà a San Siro per il match di questa sera contro la Juventus.