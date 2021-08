Problemi con Dazn, la Lega Serie A scrive all’emittente

Il primo weekend di Serie A targato Dazn non è stato dei migliori: la Lega ha deciso di scrivere all’emittente

L’esordio di Dazn come broadcaster detentore dei diritti della Serie A non è stato dei migliori, con diversi disservizi registrati nel corso del weekend. Come riportato da La Repubblica, i presidenti dei club del nostro campionato sarebbero rimasti infastiditi dai problemi dell’emittente e avrebbero così deciso di scrivere una lettera proprio a Dazn.

Il succo del discorso è chiaro: basta disservizi e problemi durante la trasmissione delle partite. In particolare in vista del weekend del 12 settembre quando si giocheranno due sfide di cartello come Milan-Lazio e soprattutto Napoli-Juventus.