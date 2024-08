Probabili formazioni Parma Milan: NESSUN dubbio per Fonseca, gioca LUI in avanti. E a centrocampo...

Probabili formazioni Parma-Milan: nessun dubbio per Fonseca in vista della sfida odierna. In attacco tocca ad Okafor

Paulo Fonseca ha le idee chiare in vista della sfida odierna tra Parma e Milan, seconda giornata di campionato. Il tecnico portoghese, come annunciato in conferenza stampa, lancerà Okafor dal primo minuto.

Loftus-Cheek sarà il trequartista con Pulisic a destra e la coppia Musah-Reijnders a centrocampo. In difesa esordio per Pavlovic, Calabria e Theo Hernandez sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Fonseca.