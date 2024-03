Probabili formazioni Milan Slavia Praga: lui torna titolare, la scelta di Pioli per il match

Domani sera a San Siro il match tra Milan e Slavia Praga in Europa League. Le probabili formazioni: la scelta di Pioli

In vista del match di domani sera a San Siro tra Milan e Slavia Praga, valido per gli ottavi di finale di Europa League 2023-24, Pioli non ha ancora sciolto le riserve sulle probabili scelte di formazione: in tal senso però tra le certezze ce n’è una a centrocampo.

Come riportato da Sky Sport, insieme a Loftus Cheek e Adli, in ballottaggio con Bennacer, dovrebbe essere certo del posto da titolare, Reijnders.