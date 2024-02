Probabili formazioni Milan Rennes: le ultime sulle scelte di Pioli in vista della sfida di domani sera a San Siro di Europa League

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro il Rennes nella sfida valevole per i playoff di Europa League. Pochi dubbi per Stefano Pioli che scenderà in campo con il solito tridente in attacco e con Matteo Gabbia al posto di Simon Kjaer, recuperato. Ecco di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Terracciano; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All: Stephan