Probabili formazioni Milan Benevento: sorprese in difesa e in attacco

Probabili formazioni Milan Benevento: Pioli rilancia Romagnoli in difesa e si affida a Leao come esterno sinistro. Torna Ibra

Stefano Pioli è pronto ad operare alcuni importanti cambi di formazione per la gara di domani sera contro il Benevento a San Siro (fischio d’inizio alle 20:45). Davanti a Donnarumma, tornerà infatti Romagnoli al centro della difesa con Kjaer, anche se il danese ha accusato qualche linea di febbre alla vigilia della sfida. Se non dovesse recuperare dentro Tomori. Stessa cosa per Calabria: pronto Dalot se il terzino non dovesse recuperare. A sinistra confermato Theo Hernandez. A centrocampo Pioli riconferma il duo Kessié-Bennacer e davanti si affida a Zlatan Ibrahimovic, al rientro dopo aver saltato le sfide con Genoa, Sassuolo e Lazio. Alle sue spalle confermati Saelemaekers e Clhanoglu, con Rafael Leao titolare a sinistra al posto di Ante Rebic, preservato per la sfida di domenica prossima contro la Juve.

PROBABILE FORMAZIONE: Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (Dalot), Romagnoli, Kjaer (Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic.