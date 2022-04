Probabili formazioni Inter Milan: Pioli recupera Calabria, c’è Kessie

Probabili formazioni Inter Milan: Pioli recupera Calabria per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Kessie su Brozovic

Stefano Pioli ha zero dubbi in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma domani a sera a San Siro. Il tecnico recupera Calabria che giostrerà a destra con Kalulu e Tomori centrali e Theo Hernandez.

Tonali e Bennacer saranno la coppia di centrocampo con Kessie preferito a Brahim Diaz come trequartista alle spalle di Giroud. Messias e Leao gli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria Kalulu Tomori Theo Hernandez; Tonali Bennacer; Messias Kessie Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi