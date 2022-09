Probabile formazione Napoli per il Milan: le ultime sulle scelte di Spalletti per il match di San Siro

Tra poche ore il Milan scende in campo a San Siro per la settima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro il Napoli nel big match di questo weekend. La probabile formazione di Luciano Spalletti secondo la Gazzetta dello Sport.

Confermata la mediana Anguissa-Lobotka. Mario Rui in vantaggio su Olivera sull’out di sinistra, mentre in attacco Raspadori sostituirà Osimhen con Simeone in panchina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Rui, Kim, Rrahmani, Di Lorenzo; Anguissa, Lobotka; Kvaratshkelia, Zielinski, Politano; Raspadori. All. Spalletti.