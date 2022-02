Probabile formazione Milan per la Salernitana: dubbio Kessiè

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La probabile formazione del Milan per il match di questa sera contro la Salernitana. Pioli deve sciogliere il nodo Kessiè

Il Milan affronta la Salernitana questa sera all’Arechi. Per Stefano Pioli qualche dubbio di formazione riguardante la mediana. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico deve risolvere il nodo Kessiè.

L’ivoriano è in ballottaggio con Bennacer per affiancare Tonali davanti alla difesa, ma anche con Diaz sulla trequarti. Al momento però, l’algerino e lo spagnolo sembrano in vantaggio. Tutto confermato invece negli altri ruoli, con Messias la spunta ancora su Saelemaekers.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud.