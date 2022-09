Domani sera il Milan affronterà in campionato l’Empoli. Calabria non è al 100%, a destra potrebbe giocare Kalulu

Domani sera il Milan affronterà in campionato l’Empoli per l’ottava giornata di Serie A.

Come riferito da Sky in vista del match Calabria non è al 100%, dopo il problema muscolare rimediato nell’ultima sfida contro il Napoli, a destra potrebbe giocare Kalulu con Kjaer che prenderebbe il posto del francese come centrale.