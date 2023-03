Probabile formazione Fiorentina per il Milan: le ultime sulle scelte di Italiano per il match di questa sera al Franchi

Tra poche ore il Milan scende in campo al Franchi per la venticinquesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro la Fiorentina in un match chiave per la corsa Champions League. La probabile formazione di Vincenzo Italiano secondo il Corriere dello Sport.

Il tecnico pensa inevitabilmente all’impegno europeo di giovedì in Conference League contro il Sivasspor. Unico infortunato il terzino Aleksa Terzic. Dubbio in difesa, giocheranno due tra Milenkovic, Igor e Martinez Quarta. Sulle fasce confermati Dodò e Biraghi. In avanti la spunta Cabral su Jovic, con Gonzalez e Saponara a sostegno.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Igor, Quarta, Dodò; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.