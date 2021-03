Primavera, Milan-Cagliari: i rossoneri scoprono due talenti

La sfida tra Milan e Cagliari nel campionato Primavera ha mostrato diversi spunti interessanti per gli osservatori rossoneri

La sfida tra Milan e Cagliari nel campionato Primavera ha mostrato diversi spunti interessanti per gli osservatori rossoneri. Innanzitutto segnali positivi per quanto riguarda l’esordiente N’Gbesso, giovane talento che promette di fare bene nella categoria. Le sue doti in area di rigore faranno molto comodo alla squadra di Federico Giunti nel corso di questa stagione.

Sull’altra sponda, invece, ha ben impressionato Bruno Conti, figlio e nipote d’arte. Il centrocampista centrale nelle ultime stagioni sta dimostrando di avere delle qualità in fase di impostazione e nel tiro dalla distanza. Il Milan lo tiene d’occhio per eventualmente rinforzare il settore giovanile secondo la linea verde imposta da Ivan Gazidis.