Primavera, Bonatti (Juventus): «Milan può essere protagonista»

Andrea Bonatti, tecnico della Juve Primavera, analizza la classifica dopo il successo del Milan e della sua Juventus oggi. Ecco le sue parole:

«Secondo me ci sono delle squadre che hanno giocato meno partite e sembrano attardate visivamente in classifica ma che secondo me possono essere protagoniste, come il Milan, l’Atalanta e l’Inter stessa. Ci sono squadre che possono essere fastidiose che hanno buone valori, come Spal, Bologna e il Sassuolo stesso. Penso che sarà più equilibrato, la Roma per ora è scappata. Giocando ogni tre giorni sarà molto complicato valutare le risorse energetiche, avere una rosa che sia tutta coinvolta, con la variabili tra cui gli infortuni».