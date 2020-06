Pride, il Milan si “colora” per sostenere la comunità LGBT

“Love is Love” questa lo slogan con cui il Milan festeggia al fianco dell’universo LGBT i giorni del pride. Contro ogni discriminazione sessuale il club rossonero ha voluto richiamare sui social i noti colori arcobaleno anche all’interno del proprio logo.

Il Milan si schiera ancora una volta in prima linea nella lotta contro le discriminazioni razziali, sessuali e di genere.

Love is Love ❤️#ACMilan stands with the LGBT community against sexual orientation discrimination

Happy #Pride Day to all those celebrating 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/kjy9QELfQX

— AC Milan (@acmilan) June 27, 2020