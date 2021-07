Preziosi: «Senza gente negli stadi non possiamo avere gli stessi prelievi fiscali»

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha lanciato l’allarme chiedendo la riapertura degli stadi almeno al 50%

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, in una intervista al Corriere della Sera ha lanciato l’allarme per tutti i club in vista della possibile mancata apertura degli stadi al 50%.

CLUB – «Ho la sensazione che qualcuno percepisca i presidenti delle società di calcio come ricchi scemi. Il luogo comune è “si lamentano ma poi siglano contratti milionari”. Ma a chi nutre questa convinzione vorrei spiegare che per ogni accordo siglato, la metà degli ingaggi pattuiti ai giocatori viene riversata nelle casse dello Stato in forma di contributi. Le società di calcio sono aziende e come tali dovrebbero essere trattate. Perciò mi domando come sia possibile che il Governo, che con le regole sul pubblico negli stadi limita le mie entrate, poi pretenda dal calcio gli stessi prelievi fiscali precedenti alla pandemia».