Prestiti Milan, sfortuna Bellodi: fuori tutta la stagione per infortunio

Gabriele Bellodi, uno dei prestiti del Milan, ha vissuto una stagione decisamente travagliata all’Alessandria

Non una stagione fortunata per Gabriele Bellodi. Il difensore classe ’00, in prestito dal Milan all’Alessandria, è rimasto fuori per tutta l’annata per un infortunio al tendine retto femorale destro che lo ha costretto nel febbraio scorso ad un operazione.

Il giocatore è ai grigi dalla scorsa stagione, dove si era rivelato un elemento utile alla rosa che ha conquistato la promozione in B. Il trasferimento prevede un diritto di riscatto per i piemontesi con opzione di controriscatto dei rossoneri.