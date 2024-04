Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere e Maldini decisivi, magic moment per Vasquez. Le ultime dopo il weekend

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): 64 minuti di qualità e quantità contro il Monza, una prestazione condita anche da un gol nel primo tempo.

Saelemaekers (Bologna): il suo Bologna farà visita oggi alla Roma. Fischio d’inizio in programma alle ore 18:30.

Romero (Almeria): entra in campo soltanto al minuto 85 della sfida che il suo Almeria ha perso in pieno recupero contro il Villarreal.

Pellegrino (Salernitana): gioca l’ultima mezz’ora di partita contro la Fiorentina in cui affonda così come i suoi compagni di reparto.

Chaka Traoré (Palermo): è subentrato al minuto 69 nel corso dell’ultima sfida che il suo Palermo ha pareggiato al Barbera per 0-0 contro la capolista Parma.

Krunic (Fenerbahce): reduce dalla dolorosa eliminazione in Conference League per mano dell’Olympiacos, il suo Fenerbahce scenderà in campo stasera contro il Sivasspor.

Colombo (Monza): subentra al minuto 78 al posto di Djuric nel match che il Monza ha perso in casa contro l’Atalanta.

Origi (Nottingham Forest): subentrato al minuto 80 della sfida persa per 2-0 contro l’Everton al posto di Hudson-Odoi, non riesce a lasciare il suo segno nel finale di partita.

Ballo-Touré (Fulham): non ha preso parte al match che i suoi compagni hanno perso per 3-1 in casa contro il Liverpool.

Daniel Maldini (Monza): ancora decisivo, questa volta tra le mura amiche contro l’Atalanta. È suo il gol che fissa il punteggio sul definitivo 1-2 in favore della Dea.

Nasti (Bari): parte dalla panchina ed entra in campo al minuto 76 nella sfida che il suo Bari ha pareggiato 1-1 al San Nicola contro il Pisa.

Lazetic (Fortuna Sittard): il Fortuna Sittard tornerà in campo il prossimo weekend, più precisamente domenica 28 aprile in casa del Vitesse.

Vasquez (Ascoli): terza gara consecutiva da titolare e terzo clean sheet. Dopo Venezia e Cittadella, tiene la porta inviolata anche nella sfida casalinga contro il Modena.