Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere non lascia il segno, che paura per Romero. Ecco come è andato il weekend

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): 66 minuti per il belga, che questa volta non riesce nell’intento di lasciare il suo segno nel match che il Bologna ha vinto a Bergamo per 2-1.

Saelemaekers (Bologna): entrato all’intervallo al posto di Orsolini, il suo ingresso contribuisce a riaccendere il reparto offensivo della formazione di Thiago Motta nella sfida vinta sul campo dell’Atalanta.

Romero (Almeria): weekend di grande paura per l’argentino, che ha dovuto lasciare il terreno di gioco con collare e in barella al minuto 47 della sfida in casa del Celta Vigo in seguito a un brutto colpo alla testa.

Pellegrino (Salernitana): gioca tutti i 90 minuti della sfida della Dacia Arena contro l’Udinese, rimediando un cartellino giallo in una partita comunque nel complesso positiva.

Chaka Traoré (Palermo): subentra poco dopo l’ora di gioco nella sfida in casa dell’Empoli persa dal suo Palermo 4-2 senza riuscire a ribaltare il risultato di svantaggio.

Krunic (Fenerbahce): dopo diverse partite da titolare, nell’ultimo turno di campionato in casa dell’Hatayspor entra in campo soltanto al minuto 83 al posto di Yandas.

Colombo (Monza): convocato ma inutilizzato nell’ultima sfida in cui i brianzoli hanno rimediato una sonora sconfitta contro la Roma di De Rossi, che si è imposta per 4-2.

Origi (Nottingham Forest): ha giocato 65 minuti di livello nell’ultima sfida di Premier League che il Nottingham Forest ha perso per il gol realizzato da Darwin Nunez al 99′.

Ballo-Touré (Fulham): convocato ma non ha preso parte alla bella vittoria della sua squadra per 3-0 in casa contro il Brighton di De Zerbi.

Daniel Maldini (Monza): subentrato al minuto 66 al posto di Dany Mota, si è adoperato per provare a ridurre l’enorme svantaggio che i suoi compagni avevano accumulato nel corso della prima ora di gioco.

Nasti (Bari): per lui 73 minuti nella sfida del San Nicola che il suo Bari ha pareggiato per 1-1 contro lo Spezia. Rimedia anche un cartellino giallo al 58′ prima di lasciare il suo posto a Puscas.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte alla sfida di questo weekend che il suo Fortuna Sittard ha vinto in casa per 5-2 contro l’Excelsior.

Vasquez (Ascoli): minuti importanti per il portiere, entrato al minuto 74 al posto di Pablo Rodriguez (cambio tattico dovuto all’espulsione del portiere titolare dei bianconeri Viviano). Difende la propria porta nel finale mantenendo il clean sheet.

Bozzolan (Perugia): non ha preso parte all’ultimo match casalingo vinto per 1-0 contro la Recanatese.