Pres. del Lecce mette nel mirino il Milan: «Liverani è pronto per lunedì»

Il presidente del Lecce prepara i suoi per il match di lunedì contro il Milan ed elogia il suo tecnico Liverani

Ecco le parole del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiano in un’intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno in merito al match di lunedì dei salentini contro il Milan.

«La partita di Coppa Italia dei rossoneri non l’ho vista, ma l’hanno fatto l’allenatore Liverani ed il suo staff, che studiano ogni volta con grande attenzione i nostri avversari. L’assenza di Ibrahimovic? Zlatan è un grandissimo campione, ma non so se la sua assenza possa rappresentare un vantaggio per noi: l’aspetto tecnico la lascio al giudizio dei tecnici»